Andrea Russo morto all’aeroporto di Bergamo | aperto fascicolo per istigazione al suicidio

Tragedia all'aeroporto di Bergamo: la morte di Andrea Russo, risucchiato da una turbina, ha scosso l'intera comunità. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, avviando indagini delicate e complesse per chiarire le cause di questa drammatica vicenda. L'attenzione ora si concentra sui dettagli emergenti, tra cui il ruolo dei fattori ambientali e le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.

La procura della Repubblica di Bergamo apre un fascicolo per istigazione al suicidio dopo la morte di Andrea Russo, il trentacinquenne risucchiato dalla turbina di un aereo sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio. Un atto dovuto, necessario per poter iniziare gli accertamenti del caso nell’abitazione e nell’auto del giovane di Calcinate, la 500 rossa rimasta parcheggiata davanti allo scalo. Un primo sopralluogo della Polizia Scientifica poco dopo l’incidente aveva segnalato solo che la vettura risultava “ingombra di ogni tipo di materiale”. Sigarette, oggetti, piccoli attimi della vita di Russo che ora verranno analizzati e passati al setaccio per ricostruire le ragioni di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Russo morto all’aeroporto di Bergamo: aperto fascicolo per istigazione al suicidio

