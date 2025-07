Pier Silvio Berlusconi | Meloni guida il miglior governo d’Europa E chiude la pratica Ius Scholae | Non è una priorità

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione della nuova stagione Mediaset, ha espresso un forte entusiasmo per il governo guidato da Giorgia Meloni, definendolo “il migliore d’Europa”. Con parole di ammirazione e fiducia, sottolinea come l’esecutivo abbia centrato obiettivi concreti e priorità importanti come la chiusura della pratica Ius Scholae. Secondo lui, in un panorama politico complesso, questa concretezza rappresenta un punto di svolta per l’Italia e l’Europa.

“Giorgia Meloni guida il migliore governo d’Europa”. A parlare è Pier Silvio Berlusconi. A margine della presentazione della nuova stagione Mediaset alla stampa l’ l’ad di Mfe è stato sommerso di domande su questioni politiche oltreché editoriali. Il suo giudizio sull’esecutivo prosegue: ”Penso che al di là di destra o sinistra oggi il nostro governo sia uno dei migliori in Europa, per non dire oltre. E’ una questione di concretezza e consapevolezza. Meloni si comporta come è più opportuno per l’Italia”. Prosegue nell’analisi: ”Da un lato c’è propaganda; dall’altra tenere caldo il consenso degli elettori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pier Silvio Berlusconi: “Meloni guida il miglior governo d’Europa”. E chiude la “pratica” Ius Scholae: “Non è una priorità”

