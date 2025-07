Venticano celebra Sant’Alessio | due giorni di fede e tradizione

Venticano si prepara a vivere due giorni di profonda fede e tradizione, celebrando Sant’Alessio, compatrono del paese, con un ricco programma di eventi che unirà preghiera e convivialità. Il 17 e 18 luglio 2025, la comunità si riunirà in Piazza Santa Maria per onorare il santo, rafforzando il senso di unità e spiritualità. Un’occasione speciale per riscoprire il patrimonio culturale e religioso che rende unico questo angolo d’Irpinia.

VENTICANO – Il 17 e 18 luglio 2025, la comunità di Venticano (AV) si prepara a rendere omaggio a Sant’Alessio, compatrono del paese, con un programma che intreccia momenti di preghiera e iniziative conviviali. Le celebrazioni si terranno in Piazza Santa Maria, cuore della vita religiosa e sociale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: venticano - sant - alessio - celebra

Venticano in festa il 7 e 8 settembre.

Venticano in festa. Festa patronale di Santa Maria e Sant'Alessio - Irpinianews.it - Il 7 e 8 settembre saranno due giorni all’insegna della spiritualità e della cultura. Lo riporta irpinianews.it

Sant' Alessio/ Il 17 luglio si celebra il patrono dei moribondi - IlSussidiario.net - La sua storia ci dice che egli è stato un patrizio romano ma rinunciò al ... Riporta ilsussidiario.net