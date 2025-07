Fritti bruschette e gamberoni | la sagra del pesce a due passi da Milano

Preparati a vivere un'estate all'insegna del gusto alla Sagra del Pesce di Senago! Dal 10 al 27 luglio, per tre weekend consecutivi, il centro sportivo si trasforma in un paradiso gastronomico dove gustare fritti croccanti, bruschette di mare e gamberoni succulenti. Un'occasione imperdibile per assaporare le specialità marinare a pochi passi da Milano e lasciarsi conquistare dalle delizie del mare. Vieni a scoprire il sapore autentico dell'estate!

Dal 10 al 27 luglio, per tre weekend consecutivi, al centro sportivo di Senago arriva la sagra del pesce, evento gastronomico dedicato alle prelibatezze di mare. Che cosa si mangia alla sagra Tra i numerosi piatti proposti, insalata di mare, impepata di cozze, bruschette di pesce, cocktail. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - pesce - bruschette - fritti

Oleificio Zucchi rinnova il legame con la sagra del pesce di Camogli - Oleificio Zucchi festeggia 215 anni di storia rinnovando il suo legame con la Sagra del Pesce di Camogli, dove torna come main sponsor.

Fritti, bruschette e gamberoni: la sagra del pesce a due passi da Milano; Sagra del pesce a Fiumicino; Al via la Sagra Pesce.

Camogli, Sagra del Pesce per buon gustai del buon pesce fritto - Liguria Notizie - Sagra del pesce: un appuntamento molto amato dai buon gustai del pesce azzurro ben fritto. Da ligurianotizie.it

Sagra dei fritti siciliani a Viagrande - Appuntamento dall'1 al 3 settembre 2023 a Viagrande con stand e tutte le tipologie di fritti siciliani: arancini, bombe, siciliane, crispelle con acciughe o ricotta, panelle e street food palermitano, ... Lo riporta cataniatoday.it