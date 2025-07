Pier Silvio Berlusconi | I reality di Leotta e Blasi? I più brutti che abbia mai visto Ho avuto brividi e rabbia Tutte le novità a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, ha espresso la sua delusione per i nuovi reality di Leotta e Blasi, definendoli tra i più brutti mai visti. Con parole ferme e un pizzico di amarezza, ha sottolineato come anche se non sono prodotti da Mediaset, siano comunque un passo falso. Quando li ho guardati, ho avuto i brividi, la rabbia e i nervi, e poi avete visto come...

La Talpa (condotta da Diletta Leotta ) e The Couple ( Ilary Blasi ) «non mi sono piaciuti per niente, sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto, sono venuti male. Non sono fatti da noi, ma abbiamo comunque sbagliato». Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. « Quando li guardavo ho avuto i brividi, la rabbia e i nervi e poi avete visto come è finita», ha dichiarato. Anche se prodotti di questo genere, spiega, non spariranno da Mediaset: «Credo che siano un genere tv assolutamente non alla fine, anzi penso che abbiano ancora tantissimo da dire, ma ci sono prodotti fatti bene e prodotti fatti male». 🔗 Leggi su Open.online

