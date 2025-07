Castiglion Fiorentino gesto di grande senso civico | turista restituisce un borsello smarrito

Un gesto di grande civismo ha illuminato le strade di Castiglion Fiorentino, quando una turista romagnola, durante il suo soggiorno estivo, ha ritrovato e restituito un borsello smarrito in Piazzale Garibaldi. Un esempio di altruismo e rispetto per la comunità che merita di essere celebrato, ricordandoci che i piccoli gesti di onestà sono il cuore pulsante di una società ancora più umana.

Arezzo, 9 luglio 2025 – In questi giorni d’estate, resi ancora più caldi dal sole di luglio, da Piazzale Garibaldi arriva un piccolo ma significativo esempio di senso civico che merita di essere raccontato. Nei giorni scorsi una turista romagnola, durante un soggiorno a Castiglion Fiorentino, ha rinvenuto in Piazzale Garibaldi un borsello contenente denaro e documenti personali. Senza esitazione, si è subito rivolta alla Polizia Municipale per fare in modo che l’oggetto smarrito tornasse quanto prima nelle mani della legittima proprietaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, gesto di grande senso civico: turista restituisce un borsello smarrito

In questa notizia si parla di: fiorentino - senso - civico - turista

Castiglion Fiorentino, gesto di grande senso civico: turista restituisce un borsello smarrito; Il problema non è l’overtourism, mancano servizi e senso civico; Turismo, Pasqua e ponti primaverili: +10 per cento di presenze, volano lusso e hotel a 5 stelle.

Castiglion Fiorentino, gesto di grande senso civico: turista restituisce un borsello smarrito - Nei giorni scorsi una turista romagnola, durante un soggiorno a Castiglion Fiorentino, ha rinvenuto in Piazzale Garibaldi un borsello contenente denaro e documenti personali ... Si legge su lanazione.it

I funerali del turista fiorentino annegato per salvare un bambino, il prete: "Massimo si è sacrificato come Gesù" - la Nazione - Tra le tante corone di fiori sul feretro c'era anche quella fatta arrivare dalla famiglia del bimbo marocchino, residente nel Cuneese MUORE MENTRE CERCA DI SALVARE UN BAMBINO IN MARE/ VIDEO DA IVG. Secondo lanazione.it