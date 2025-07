Blitz della polizia in un appartamento in zona Policlinico | sequestrati 500 grammi di coca preso un 19enne

Un'operazione tempestiva e decisa dei poliziotti della sezione criminalità diffusa ha portato al sequestro di 500 grammi di cocaina in un appartamento nel quartiere Policlinico, arrestando un 19enne tunisino. Un intervento che dimostra come il territorio rimanga sotto stretta sorveglianza per contrastare il traffico di droga. In manette è finito...

Cinquecento grammi di cocaina sequestrati e un giovane tunisino arrestato. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dai poliziotti della sezione criminalità diffusa della Squadra mobile, nell'ambito dei costanti servizi di controllo del territorio disposti dal questore. In manette è finito.

