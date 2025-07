Il Pam e il cibo buttato dai supermercati gettato nell' umido tutto il pane avanzato invece di donarlo ai clochard o venderlo scontato

Lo spreco alimentare nei supermercati rappresenta una piaga silenziosa che merita attenzione. Un’inchiesta del Giornale d’Italia ha svelato come il pane avanzato venga spesso gettato via, anziché donato o venduto a prezzi scontati. In un punto vendita Pam, abbiamo scoperto che persino un panino appena scartato, ancora fresco, finisce nel sacco della spazzatura. È ora di chiedersi: come possiamo combattere questo enorme spreco?

L’inchiesta del Giornale d’Italia sullo spreco alimentare nei supermercati; in un punto vendita della Pam abbiamo chiesto un panino al cumino, che era tra quelli appena gettati, l'operatore lo ha tirato fuori dal sacco della spazzatura, pesato e prezzato in € 0,41, a dimostrazione che era pane fresc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Pam e il cibo buttato dai supermercati, gettato nell'umido tutto il pane avanzato invece di donarlo ai clochard o venderlo scontato

In questa notizia si parla di: pane - supermercati - cibo - buttato

Secondo alcuni dati un ipermercato di medie dimensioni butta via in media 240kg di cibo al giorno: una quantità sufficiente a sfamare circa 150 persone. Tra i prodotti freschi più sprecati ci sono quelli di panetteria, ma anche frutta e verdura: Vai su Facebook

Cibo buttato dai supermercati. «Pane, pizza e frutta, ogni giorno finiscono nei rifiuti: potrebbero andare ai; Tonnellate di cibo buttato da alcuni supermercati: immagini shock di Jimmy Ghione a Roma - Striscia la notizia Video; “Sono 3.000-3.500 chili di cibo buttato al giorno dai supermercati.

Cibo buttato dai supermercati. «Pane, pizza e frutta, ogni giorno finiscono nei rifiuti: potrebbero andare ai bisognosi» - Leggo.it - «Pane, pizza e frutta, ogni giorno finiscono nei rifiuti: potrebbero andare ai bisognosi» Prosegue l’inchiesta di Jimmy Ghione sullo spreco alimentare. Scrive leggo.it

I supermercati buttano via davvero un sacco di cibo - Anche se perfettamente commestibile, e succede a tutte le catene nonostante gli sforzi per donarlo o venderlo a prezzo scontato ... Segnala ilpost.it