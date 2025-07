Perché Kate Moss ha chiuso il suo beauty brand Cosmoss

Perché Kate Moss ha chiuso il suo beauty brand Cosmoss? Non solo una delle top model più influenti nel mondo della moda e della bellezza, ma anche una vera rivoluzione estetica. Con i suoi occhi a cerbiatto e la statura unica, ha plasmato un nuovo ideale di bellezza e uno stile inconfondibile, dai look messy girl alle tendenze più audaci. Anche oggi, la sua influenza rimane indiscussa, lasciando il segno nel mondo del fashion e non solo.

Non solo una delle top model più influenti nel mondo della moda e della bellezza. Kate Moss è stata rivoluzione. Con i suoi occhi a cerbiatto e l’altezza (più bassa), diversa da tutte le altre modelle, ha definito una nuova estetica (è una delle muse ispiratrice della messy girl aesthetic ), un nuovo modo di vestire, di truccarsi e perfino di fumare. Negli Anni 90 e Duemila era onnipresente in passerella, per i marchi più noti. Anche oggi non è raro vederla nel front row delle sfilate, a testimonianza della presenza nel mondo della moda. Nel 2022, invece, è entrata a far parte anche nel mondo del beauty con il suo beauty brand Cosmoss – che oggi, a distanza di tre anni, chiude. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Perché Kate Moss ha chiuso il suo beauty brand, Cosmoss

In questa notizia si parla di: kate - moss - chiuso - beauty

La nuova era di Kate Moss è firmata Zara - Scoprite la rinascita di un’icona con la nuova capsule “Festival by Kate Moss” di Zara, per la Primavera/Estate 2025.

La bellezza non è eterna nemmeno per Kate Moss. Chiude Cosmoss, il suo brand beauty; Addio a Cosmoss: perché il brand di Kate Moss ha chiuso i battenti dopo appena tre anni; POV GEN-Z: quando ho visto Kate Moss fumare in passerella.

Addio a Cosmoss: perché il brand di Kate Moss ha chiuso i battenti dopo appena tre anni - Cosmoss, il marchio beauty e skincare fondato da Kate Moss, ha ufficialmente avviato le procedure di liquidazione. Segnala msn.com

Kate Moss, il suo marchio beauty chiude dopo tre anni di attività (in rosso di 4 milioni di dollari) - Cosmoss in rosso: il marchio di skincare e prodotti per il benessere fondato nel 2022 dalla top model ha avviato la procedura di liquidazione. Si legge su msn.com