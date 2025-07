Vessicchio | Bastoni e Barella non hanno denunciato vuol dire che le cose sono vere Metteranno tutto a tacere tra…

Nel mondo del calcio, le accuse e le smentite spesso fanno scalpore, ma cosa ci dice il silenzio di Bastoni e Barella? Sergio Vessicchio, noto opinionista e tifoso juventino, analizza la questione e sottolinea un punto cruciale: l'assenza di denunce potrebbe essere un segnale che le accuse sono fondate. Tra gossip e verità, il caso si fa sempre più intrigante. Ma quali sono le implicazioni reali di questa vicenda?

L'opinionista e tifoso juventino, Sergio Vessicchio, sul suo canale YouTube, ha parlato del caso "Bastoni e Barella", che la scorsa settimana sono stati messi in mezzo da Fabrizio Corona, che li ha accusati di fare scommesse, addirittura su loro stessi e sulle loro partite. Di seguito vi proponiamo un estratto delle sue parole: "Bastoni e

