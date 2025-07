Chanel Couture per Sofia Coppola è un affare di famiglia | alla sfilata la regista è - cosa più unica che rara - con le figlie in pendant

Per la sfilata Couture autunno-inverno 2025/2026, Sofia Coppola ha portato a Parigi un tocco di intimità e stile, accompagnata dalle sue figlie Romy e Cosima Mars, rare ospiti pubbliche. Un momento di eleganza che diventa un affare di famiglia, rendendo questa passerella un’occasione unica e indimenticabile. La regista dimostra ancora una volta come la moda possa essere un legame profondo e autentico, capace di unire generazioni in un racconto di classe e raffinatezza.

© Vanityfair.it - Chanel Couture, per Sofia Coppola è un affare di famiglia: alla sfilata la regista è - cosa più unica che rara - con le figlie in pendant

