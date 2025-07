Il maschio alfa è solo un mito? Per alcuni primati sì e lo rivela uno studio

Il mito del maschio alfa come sovrano assoluto nel regno animale sta progressivamente sfumando. Uno studio internazionale su 121 specie di primati svela che la dominanza maschile non è una regola universale, spesso sostituita da dinamiche sociali più articolate e con le femmine in posizione di rilievo. Questi risultati cambiano radicalmente la nostra percezione delle gerarchie naturali e ci invitano a riconsiderare le nozioni di leadership nel mondo animale.

Se immaginate il maschio alfa come una figura universale nel mondo animale dovrete rivedere le vostre certezze. Un'importante ricerca internazionale condotta su 121 specie di primati ha rivelato che la dominanza maschile assoluta non è affatto una regola generale. Anzi, la maggior parte delle società di primati mostra relazioni di potere molto più complesse, dove spesso le femmine detengono un ruolo di primo piano. L'indagine, basata su dati raccolti da 253 popolazioni, ha esaminato le interazioni aggressive tra maschi e femmine all'interno dei gruppi sociali. In media, circa la metà dei conflitti osservati avviene proprio tra individui di sesso opposto, un dato sorprendente se si considera che gli studi precedenti si concentravano quasi solo su lotte tra individui dello stesso sesso.

Non sempre tra le scimmie comandano i maschi: in molte specie il potere è condiviso o sono le femmine ad avere la meglio. Un maxi studio su 121 specie diverse di primati smonta il mito del maschio alfa: solo nel 17% dei casi i maschi dominano nettamente.

