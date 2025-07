La mela annurca fa bene ed è protagonista a New York

La mela Annurca, simbolo di salute e tradizione campana, conquista anche le luci di New York come protagonista assoluta. Ricca di polifenoli e antiossidanti, il suo estratto concentrato non solo riduce il colesterolo del 25% e le LDL del 37%, ma aumenta le HDL del 45%. Un vero alleato per il benessere cardiovascolare, dimostrando che la natura italiana sa regalare benefici straordinari. Scopri come integrare questa meraviglia nella tua quotidianitĂ .

