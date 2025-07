Principio di incendio all’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano | sospese e poi riprese attività ambulatoriali e visite

Un principio di incendio all'ospedale di Sant’Angelo Lodigiano ha generato momenti di tensione tra pazienti e staff, ma grazie a un intervento tempestivo, la situazione è stata sotto controllo. Le attività ambulatoriali e le visite sono state sospese e poi prontamente riprese, garantendo la sicurezza di tutti. La pronta reazione delle autorità ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando l’efficacia dei protocolli di emergenza in strutture sanitarie.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – 9 luglio 2025 – Attimi di paura questa mattina, attorno alle 10, quando un principio di incendio si è sviluppato in un locale tecnico al primo piano sotterraneo dell’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano con il fumo che ha raggiunto alcune aree adiacenti. Ciò ha consentito la tempestiva messa in sicurezza dell’area interessata, senza alcuna conseguenza per pazienti o operatori. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti con due autopompe e con un’autoscala mentre venivano immediatamente attivate le procedure di emergenza previste dal protocollo aziendale, con il pronto intervento della squadra antincendio interna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Principio di incendio all’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano: sospese e poi riprese attività ambulatoriali e visite

