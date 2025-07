Aeroporto di Salerno in un anno oltre 400mila passeggeri | l' appello dei sindacati

L'aeroporto di Salerno ha segnato un traguardo straordinario nel suo primo anno, accogliendo oltre 400.000 passeggeri tra Costa d’Amalfi e Cilento. Un risultato che testimonia il crescente interesse per questa porta sul mondo. Il prossimo 11 luglio, sindacati, vertici e lavoratori di Gesac si ritroveranno per celebrare questa conquista e riflettere sulle sfide future, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente questa importante infrastruttura.

Sono circa 400mila i passeggeri che hanno attraversato i cancelli dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento nel corso del suo primo anno di attività . Il prossimo 11 luglio, i sindacati dei trasporti si riuniranno insieme ai vertici e a tutti i lavoratori di Gesac per spegnere la candelina e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - anno - 400mila - passeggeri

Maggio 2025 da record per l'aeroporto: transitato l'11,85% in più di passeggeri rispetto all'anno scorso - Maggio 2025 segna un traguardo storico per l'aeroporto d'Abruzzo, con un sorprendente aumento del 11,85% di passeggeri rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Aeroporto di Salerno, in un anno oltre 400mila passeggeri. La soddisfazione dei sindacati https://radioalfa.fm/aeroporto-salerno-unanno-400mila-passeggeri/… via @radioalfa Vai su X

Molti giocatori sotto esami anche per ingaggi eccessivi: piace Cicconi della Carrarese: riscatti obbligatori per Bellemo, Ioannou e Ghidotti Ascolta l'articolo Vai su Facebook

Aeroporto di Salerno, in un anno oltre 400mila passeggeri: l'appello dei sindacati; Per l'aeroporto di Salerno 400mila passeggeri nel primo anno di attività ; Aeroporto di Salerno, in un anno oltre 400mila passeggeri. La soddisfazione dei sindacati.

Aeroporto di Salerno, in un anno oltre 400mila passeggeri: l'appello dei sindacati - Il prossimo 11 luglio, i sindacati dei trasporti si riuniranno insieme ai vertici e a tutti i lavoratori di Gesac per spegnere la candelina e festeggiare il primo compleanno dello scalo salernitano ... Secondo salernotoday.it

Aeroporto Costa d'Amalfi: 400mila passeggeri in un anno - "Saranno circa 400mila, questo è il numero di passeggeri che hanno attraversato i cancelli dell'aeroporto Costa d'Amalfi ... Da msn.com