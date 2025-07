Droga e documenti falsi nei guai un giovane di 23 anni

Un giovane di 23 anni, originario di Israele ma residente a Firenze, si trova ora nei guai con la legge. Tra droga, documenti falsi e un coltello, le autorità hanno svelato un quadro inquietante che coinvolge attività illecite e rischi per la sicurezza pubblica. La vicenda, partita da una semplice segnalazione, mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e illegalità . Ecco cosa emerge dalla vicenda che sta facendo discutere la città .

Firenze, 9 luglio 2025 – Droga, documenti falsi ed un coltello. Con questa accuse è stato tratto in arresto dalla polizia un giovane di 23 anni di origine israeliana, ma da anni residente a Firenze: i reati contestati sono possesso e fabbricazione di documenti falsi, mentre per il porto d’armi e la detenzione di sostanze stupefacenti è scattata la denuncia a piede libero. Tutto è partito dalla segnalazione di un passante nei pressi di via Ponte alle Mosse di una lite tra due soggetti in cui uno dei litiganti avrebbe minacciato l’altro con un coltello. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il 23enne all’interno di un ristorante di via Ponte alle Mosse, intento a consumare un pasto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Droga e documenti falsi, nei guai un giovane di 23 anni

In questa notizia si parla di: documenti - falsi - anni - giovane

