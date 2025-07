Violento scontro tra un' auto e una moto giovane centauro ruzzola sull' asfalto e finisce al pronto soccorso

Un violento incidente si è verificato questa mattina lungo via Cavalcavia, coinvolgendo un'auto e una moto. La collisione laterale, avvenuta in un momento di intenso traffico alle 11, ha fatto precipitare il giovane centauro sull’asfalto, richiedendo il tempestivo intervento del pronto soccorso. La scena, ancora sotto shock, evidenzia quanto sia fondamentale prestare attenzione alla sicurezza stradale e rispettare le regole per evitare drammi come questo.

Si registra un incidente stradale accaduto lungo via Cavalcavia nella mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, alle ore 11 c'è stato uno scontro laterale tra una Peugeot 2008 e una moto di grossa cilindrata, in un momento di forte traffico. In. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

