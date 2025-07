Scuole di montagna | più tutele per i docenti le novità

Le scuole di montagna stanno vivendo una svolta importante con nuove tutele per i docenti. La proposta di legge, che si appresta a essere approvata definitivamente, introduce incentivi e agevolazioni pensati per valorizzare il ruolo degli insegnanti in queste aree remote. Un passo avanti che promette di rafforzare la qualità dell’istruzione e di rendere più attrattiva l’esperienza nelle scuole di montagna. Scopriamo insieme tutte le novità di questa importante misura.

Approvate nuove misure a sostegno del personale scolastico in servizio presso le scuole di montagna. La proposta di legge, che adesso dovrà tornare in Senato per il varo definitivo, introduce un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie, agevolazioni per la mobilità e contributi per l’alloggio, con l’obiettivo di valorizzare e incentivare la presenza dei docenti in queste . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

