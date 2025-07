Esplosione a Roma morto Claudio Ercoli | era uno dei due feriti più gravi

La tragica esplosione avvenuta a Roma lo scorso 4 luglio ha scosso la città, lasciando dietro di sé una scia di dolore e mistero. Claudio Ercoli, uno dei due feriti più gravi, non è riuscito a superare le ferite, portandolo via all’età di pochi anni. La vicenda si arricchisce ora di nuovi risvolti, con l’ipotesi di un’accusa di omicidio colposo che apre uno spiraglio su responsabilità e cause di questa tragedia.

Non ce l'ha fatta uno dei feriti dell'esplosione del deposito di Gpl a Roma il 4 luglio scorso. La vittima, Claudio Ercoli, aveva ustioni diffuse sul 55% del corpo. Nel fascicolo di indagine della Procura di Roma ora potrebbe essere contestato il reato di omicidio colposo. Il violento boato ha svegliato la Capitale poco dopo le 8 di venerdì. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: era uno dei due feriti più gravi

