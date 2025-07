Immissioni di cinghiali nei Colli Guarda e Zanoni Verdi-AVS | Vietare gli allevamenti

E' un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato: la presenza crescente di cinghiali nei nostri territori e le implicazioni legate agli allevamenti intensivi richiedono immediata attenzione. La recente vicenda nel Parco Regionale dei Colli Euganei riaccende il dibattito sulla gestione della fauna selvatica e sulle politiche di tutela ambientale. È giunto il momento di trovare soluzioni efficaci per preservare l’equilibrio naturale e tutelare la biodiversità.

