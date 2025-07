Emergenza caldo nei cantieri Rubino Ugl Salerno | La prevenzione non può aspettare il primo malore

L'emergenza caldo nei cantieri di Rubino Ugl Salerno richiede azioni immediate: la prevenzione non può aspettare il primo malore. In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori durante l’estate, la recente convocazione dalla Prefettura di Salerno ha sottolineato l'importanza di interventi tempestivi e concreti. La collaborazione tra istituzioni e sindacati è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso della salute di tutti.

Dopo l’incontro convocato con urgenza dalla Prefettura di Salerno sul tema della sicurezza nei cantieri edili, in risposta alle preoccupazioni crescenti legate alla salute dei lavoratori durante i mesi estivi, anche la Ugl Salerno ha preso parte attivamente al tavolo di confronto. Presenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

