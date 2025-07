Verona Sotterranea un itinerario per scoprire la città e ripararsi dal caldo

Scopri Verona sotto una luce nuova con l'itinerario di Verona Sotterranea, il modo perfetto per esplorare la città e sfuggire al caldo estivo. Le sue affascinanti cavità ipogee, fresche e misteriose, offrono un’esperienza unica tra storia e leggenda. Non perdere l’appuntamento di domenica 13 luglio alle 9.30, un viaggio esclusivo tra passaggi segreti e antiche testimonianze, che ti lascerà senza fiato e voglia di scoprire ancora di più.

LA VERONA SOTTERRANEA - VERSIONE ESTIVA DOMENICA 13 LUGLIO ORE 9.30 Gli ambienti ipogei, naturalmente freschi anche nelle giornate più calde, rendono questa esperienza ideale per l’estate. Un itinerario esclusivo che ti porta a scoprire due delle aree archeologiche sotterranee più. 🔗 Leggi su Veronasera.it

