Castellabate festa per la 27ª Bandiera Blu | due giorni tra mare musica e gastronomia

una meravigliosa festa che unisce mare, musica e gastronomia, trasformando Castellabate in un palcoscenico di gioia e tradizione. Due giorni all’insegna dell’orgoglio locale e della convivialità , per celebrare un traguardo importante e rafforzare il legame tra comunità e bellezza naturale. Un evento imperdibile che invita tutti a vivere intensamente il cuore di questo splendido angolo di Calabria. Non mancate, perché questa festa è dedicata a voi e alla nostra Terra!

Castellabate si prepara a celebrare con una festa diffusa un traguardo che parla di continuità , impegno e identità : la 27ª Bandiera Blu. Un riconoscimento che racconta la qualità delle acque, la cura del territorio e la capacità di fare sistema. Per l’occasione, il 12 e 13 luglio andrà in scena. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: castellabate - festa - bandiera - giorni

Gastronomia e tradizione: a Castellabate torna la Festa del Pescato di Paranza - Dal 30 maggio al 1° giugno, a Santa Maria di Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza, giunta alla 14ª edizione.

#EVENTO DOMANI Sabato 05 Luglio Festa civile in Onore Della Madonna Delle Grazie Serata Musicale,ed enogastronomica inoltre ci sarà (Direttamente dal Film Benvenuti al Sud) ANTONIO FIORILLO Al termine della serata ci sarà Estrazione della Lotteri Vai su Facebook

Castellabate, festa per la 27ª Bandiera Blu: due giorni tra mare, musica e gastronomia; La Festa del Pescato di Paranza torna a Santa Maria di Castellabate; Festival del Mare a S. Maria di Castellabate, c’è il Triglia Rossa Show con Assunta Niglio.

Castellabate, festa per la 27ª Bandiera Blu: due giorni tra mare, musica e gastronomia - Castellabate si prepara a celebrare con una festa diffusa un traguardo che parla di continuità, impegno e identità: la 27ª Bandiera Blu. Come scrive salernotoday.it

Castellabate celebra l’assegnazione della Bandiera Blu: due giorni di eventi con il Festival del Mare - Si parte da sabato 12, alle ore 20 presso Piazza Punta dell’Inferno, con la serata gastronomica dedicata al pesce azzurro a cura dell’Associazione Punta dell’Inferno, accompagnati dai mercatini ... Si legge su infocilento.it