Disney+ svela la sua line-up del 2025 in un video!

Disney+ ha appena rilasciato un'anteprima esplosiva della sua line-up del 2025, promettendo un anno ricco di emozioni e sorprese. Dalle nuove avventure di Percy Jackson agli attesi ritorni di serie iconiche, il video di 60 secondi cattura l’attenzione dei fan e svela un futuro all'insegna dell’intrattenimento senza limiti. Preparatevi a vivere un 2025 da protagonista!

La piattaforma Disney+ ha svelato un’anteprima della sua line-up del 2025, ricca di serie originali e attesi ritorni. La clip di 60 secondi mostra immagini delle serie più amate dai fan, in cui si vedono le nuove avventure del semidio protagonista di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, un’entusiasmante anticipazione della seconda stagione di A Thousand Blows e ancora, omicidi e caos nella quinta stagione di Only Murders in the Building. Inoltre, i fan potranno dare un’occhiata alla serie Marvel Television Wonder Man, che debutterà entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Disney+: ecco il teaser con le anteprime della line-up 2025, da Wonder Man a Chad Powers a Only Murders in the Building 5 - Disney+ svela in anteprima la lineup imperdibile per il 2025, tra nuove emozionanti serie Marvel come Wonder Man e il ritorno di Only Murders in the Building.

Disney lancia le serie del 2025 con un trailer: Alien arriva sulla Terra, ma Percy Jackson si prepara a una battaglia epica - Disney accende l’attesa con le prime scene della nuova stagione di Percy Jackson: più fedele ai libri, pronta a conquistare tutti. Riporta libero.it

