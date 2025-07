Torna Giffoni Music Concept | il programma completo dei concerti

Torna Giffoni Music Concept, il cuore pulsante della musica a Giffoni! Dal 17 al 26 luglio, l’arena di Piazza Fratelli Lumière si trasformerà nel palcoscenico di emozioni e ritmi coinvolgenti. Dieci serate a ingresso libero, pensate per far vivere la musica in ogni sua sfumatura, dal suono più energico alle note più intime. Preparatevi a lasciarvi trasportare: il viaggio musicale sta per iniziare!

Il cuore musicale di Giffoni tornerà a battere con forza. Dal 17 al 26 luglio l'arena di Piazza Fratelli Lumière ospiterà il Giffoni Music Concept, la sezione più vibrante di #Giffoni55: un cartellone di dieci serate a ingresso libero, dedicate a chi la musica non la ascolta soltanto, ma la vive.

Il Giffoni Music Concept 2025 torna a esplodere di energia e talento, portando sul palco le star più amate dalle nuove generazioni.

