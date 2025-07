caso almasri dalle chat criptate nel ministero di nordio alle richieste di tripoli tutto quello che non torna

Il caso Almasri scuote il governo Meloni, tra chat criptate nel Ministero di Nordio e richieste da Tripoli che mettono in discussione la sua versione dei fatti. La vicenda, legata all’arresto e al rimpatrio del generale libico, solleva dubbi su procedure e responsabilità che potrebbero compromettere la stabilità dell’esecutivo. Mentre il Tribunale dei ministri si appresta a chiudere l’indagine, si fa sempre più urgente fare chiarezza su ciò che non torna.

Per il governo Meloni diventa sempre piĂą complicato sostenere la sua versione sul caso di Osama Almasri, il generale libico accusato di crimini di guerra e contro l’umanitĂ , arrestato e subito rimpatriato nonostante il mandato della Corte penale internazionale (Cpi). Il Tribunale dei ministri, ormai prossimo a chiudere l’indagine che vede coinvolti la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno) per favoreggiamento, peculato e, per il solo Guardasigilli, omissione di atti d’ufficio, ha acquisito documenti che sembrano smentire una volta di piĂą le ricostruzioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it