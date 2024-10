Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, esuberi alle cartiere nessun passo in avanti: nuovi scioperi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Ancona), 9 ottobre 2024 -indopo il vertice con il gruppo Fedrigoni, i sindacati annunciano per domani un nuovo sciopero e vanno in pressing sul Ministero. “Ieri e oggi – evidenziano le segreterie nazionali Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, e Ugl carta e stampa - a Verona nella sede del Gruppo Fedrigoni, si è svolta una plenaria tra i rappresentanti della Giano srl (gruppo Fedrigoni) e le organizzazioni sindacali nazionali e regionali e la Rsu. L'incontro ha avuto come obiettivo principale quello di discutere le gravi implicazioni occupazionali derivanti dall’ apertura della procedura dei licenziamenti collettivi da parte dell’azienda.