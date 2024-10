Ex Centro Stile. Sfida continua a caccia di like (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da un lato i sempre più evidenti segni di cedimento, visibili a occhio nudo e probabilmente accentuati anche dai violenti eventi climatici dell’ultimo periodo. Dall’altro lato lo stallo nelle ipotesi di riqualificazione. Dall’altro lato ancora, l’insofferenza mista a rassegnazione dei residenti. E, infine, nel quarto lato del “casermone“ abbandonato, i continui blitz di avventurieri a caccia di adrenalina, emozioni e immagini forti, con le quali creare dei video-reportage. Una situazione sempre più pericolosa, quella che caratterizza l’ex Centro Stile di Desio, che si staglia su piazza Giotto facendo pessima mostra di sé anche ai forzati della Valassina. Nelle ultime settimane sono diventati ben visibili sulle pareti ulteriori ulteriori cedimenti e cadute di mattonelle, pezzi di lamiera, calcinacci. Ilgiorno.it - Ex Centro Stile. Sfida continua a caccia di like Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da un lato i sempre più evidenti segni di cedimento, visibili a occhio nudo e probabilmente accentuati anche dai violenti eventi climatici dell’ultimo periodo. Dall’altro lato lo stallo nelle ipotesi di riqualificazione. Dall’altro lato ancora, l’insofferenza mista a rassegnazione dei residenti. E, infine, nel quarto lato del “casermone“ abbandonato, i continui blitz di avventurieri adi adrenalina, emozioni e immagini forti, con le quali creare dei video-reportage. Una situazione sempre più pericolosa, quella che caratterizza l’exdi Desio, che si staglia su piazza Giotto facendo pessima mostra di sé anche ai forzati della Valassina. Nelle ultime settimane sono diventati ben visibili sulle pareti ulteriori ulteriori cedimenti e cadute di mattonelle, pezzi di lamiera, calcinacci.

