Dietrofront del Comune di Udine | concesso il patrocinio per la partita Italia-Israele di Nations League

"La scelta di patrocinare la partita sarebbe stata divisiva, essendo Israele uno stato in guerra". Con questa motivazione, lo scorso mese di luglio il Comune di Udine aveva negato il patrocinio per la gara di Nations League tra Italia e Israele. Tre mesi più tardi, arriva il Dietrofront da parte del sindaco della città Alberto Felice De Toni: "La decisione è legata al nuovo piano di dialogo e di costruzione della pace che siamo riusciti ad associare a quello sportivo della partita di calcio che Udine ospiterà lunedì prossimo. In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un'occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport".

