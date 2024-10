Cultweb.it - Di cosa parla Inganno, la nuova miniserie Netflix diretta da Pappi Corsicato

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è unadal regista napoletanoche andrà in onda da oggi, 9 ottobre, su. La storia è un libero adattamento della serie inglese della BBC Gold Digger, termine con cui in inglese ci si riferisce alle persone che si sposano per interesse. Al centro della trama, infatti, c’è una bellissima e ricca donna che entra nelle mire di un giovane aitante che (forse) punta solo ai suoi soldi. La serie, prodotta da Cattleya e scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero, è interpretata da Monica Guerritore e Giacomo Campiotti. Ambientata sulla costiera amalfitana, è la storia di Gabriella (Monica Guerritore), proprietaria di un prestigioso hotel, madre di tre figli ormai sono grandi. Quando incontra Elia (Giacomo Gianniotti), la sua vita cambia. Bello e vitale, il ragazzo esercita un fascino non arginabile.