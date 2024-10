Da Scotto Jonno, la presentazione del saggio-romanzo di Bruno Pezzella “Un ragazzo del Sessantotto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre, alle ore 17,30 presso Scotto Jonno, Galleria Principe di Napoli, ci sarà la presentazione del saggio-romanzo di Bruno Pezzella “Un ragazzo del Sessantotto”, edizioni Kairos. Nella sua opera, l’autore si racconta e racconta di un periodo storico facendosi molte domande Napolitoday.it - Da Scotto Jonno, la presentazione del saggio-romanzo di Bruno Pezzella “Un ragazzo del Sessantotto” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre, alle ore 17,30 presso, Galleria Principe di Napoli, ci sarà ladeldi“Undel”, edizioni Kairos. Nella sua opera, l’autore si racconta e racconta di un periodo storico facendosi molte domande

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ScottoJonno - drink all' "aroma di libro" e rotovapor e sonicatore a ultrasuoni per sapori inusuali - arriva Mirko Lamagna - Iconico e fascinoso, incastonato all’interno dell’ottocentesca Galleria Principe di Napoli, il cocktail bar ScottoJonno annuncia importanti novità per l'autunno 2024. Rotovapor e sonicatore Le redini del bar passano al nuovo manager, il partenopeo Mirko Lamagna che apporta innumerevoli... (Napolitoday.it)