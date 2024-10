Bonan: «Inter, la convinzione può essere un limite. Mi ricorda Sinner!» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandro Bonan analizza il rendimento dell’Inter dopo le prime partite disputate tra Serie A e Champions League. Il giornalista azzarda un paragone col tennista Jannik Sinner. convinzione – Alessandro Bonan, ospite nello studio di Sky Sport 24, si pronuncia sull’Inter: «Quando una squadra vince il campionato come ha fatto l’Inter lo scorso anno, maturano delle convinzioni molto profonde. Sei consapevole di avere una grande forza. Questa convinzione, però, può anche rappresentare un piccolo limite. Soprattutto nel momento in cui pensi di poter vincere le partite attraverso anche solo la tua superiorità tecnica. Questo è quello che è successo quest’anno in alcune partite dell’Inter in campionato. C’è un rendimento veramente inverso dal punto di vista del comportamento difensivo tra l’Inter del campionato e quella della Champions League». Inter-news.it - Bonan: «Inter, la convinzione può essere un limite. Mi ricorda Sinner!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandroanalizza il rendimento dell’dopo le prime partite disputate tra Serie A e Champions League. Il giornalista azzarda un paragone col tennista Jannik– Alessandro, ospite nello studio di Sky Sport 24, si pronuncia sull’: «Quando una squadra vince il campionato come ha fatto l’lo scorso anno, maturano delle convinzioni molto profonde. Sei consapevole di avere una grande forza. Questa, però, può anche rappresentare un piccolo. Soprattutto nel momento in cui pensi di poter vincere le partite attraverso anche solo la tua superiorità tecnica. Questo è quello che è successo quest’anno in alcune partite dell’in campionato. C’è un rendimento veramente inverso dal punto di vista del comportamento difensivo tra l’del campionato e quella della Champions League».

