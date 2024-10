Quifinanza.it - Aumenti accise carburanti, Giorgetti assicura che non interesseranno gli autotrasportatori

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarloè intervenuto in Parlamento per la discussione sul Piano strutturale di bilancio precisando che l’annunciato allineamento delledel gasolio e della benzina non interesserà gli. Questi, infatti, godono di una disciplina specifica, ma le parole del ministro sembrano non aver convinto del tutto il settore dell’autotrasporto che non esclude la possibilità di un fermo. GlidellesuiLe specifiche fornite in Parlamento da Giancarlosi sono rese necessarie dopo che, durante l’audizione sul Psb nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, lo stesso aveva confermato che l’allineamento sulleci sarà, in quanto trattasi di un “obbligo che deriva da impegni europei rispetto ai sussidi ambientalmente dannosi”.