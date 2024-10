Asand: "Ristorazione al nido cenerentola ma fondamentale per bambini" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "La scuola, l'asilo nido, i servizi educativi sono una seconda casa per i bambini perché qui vivono la gran parte della loro giornata fino al pomeriggio. E in questa seconda casa mangiano, crescono, imparano, acquisiscono abilità, conoscenze e competenze. Tuttavia, la Ristorazione scolastica è ancora oggi una 'cenerentola' perché un servizio offerto nella quasi totalità dei casi in appalto dai Comuni, dagli enti locali nel contesto dei servizi scolastici". Lo ha detto Ersilia Troiano, presidente dell'Associazione scientifica alimentazione, nutrizione e dietetica (Asand) intervendo questa mattina alla conferenza stampa 'Da buone pratiche regionali a linee guida nazionali sull'alimentazione dei bambini negli asili nido', promossa a Palazzo Madama dal vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio. Liberoquotidiano.it - Asand: "Ristorazione al nido cenerentola ma fondamentale per bambini" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "La scuola, l'asilo, i servizi educativi sono una seconda casa per iperché qui vivono la gran parte della loro giornata fino al pomeriggio. E in questa seconda casa mangiano, crescono, imparano, acquisiscono abilità, conoscenze e competenze. Tuttavia, lascolastica è ancora oggi una '' perché un servizio offerto nella quasi totalità dei casi in appalto dai Comuni, dagli enti locali nel contesto dei servizi scolastici". Lo ha detto Ersilia Troiano, presidente dell'Associazione scientifica alimentazione, nutrizione e dietetica () intervendo questa mattina alla conferenza stampa 'Da buone pratiche regionali a linee guida nazionali sull'alimentazione deinegli asili', promossa a Palazzo Madama dal vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

