Arresti ultrà, il piano del governo per arginare il fenomeno: Daspo penale e fermi più lunghi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’inchiesta dell’Antimafia che ha portato all’arresto di 19di Inter e Milan, oltre ai recenti scontri nel derby di Genova, ha riportato all’attenzione mediatica il problema del tifo organizzato in Italia e, inevitabilmente, anche le istituzioni sono chiamate adil. Così, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lunedì 7 ottobre Viminale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato quello per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi al Viminale per delineare unmirato a contrastare la malavita nel mondo del calcio. La curva nord dell’Inter (Ansa).Le ipotesi sul tavolo del: dal riconoscimento biometrico alla Carta dei doveri Diversi i punti presi in esame durante la riunione alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani, uno dei quali relativo aipiù, per evitare che i facinorosi siano rilasciati dopo poche ore.