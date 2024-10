Ilrestodelcarlino.it - Al Chiaravalle il primo set, Loreto alla grande

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il risultato più clamoroso della terza giornata di Seconda Categoria la firma il, nello scontro interno contro il Borgo Molino in cui si affrontavano una retrocessa dPrima e una neopromossa dTerza: per la squadra del quartiere di Senigallia,prima esperienza in Seconda, non c’è stata storia colche ha vinto per 6-0 grazie a un Simone Cavaliere scatenato: l’ex professionista, 44 anni, ha firmato una tripletta ma hanno segnato pure Apolloni, Lorenzini e Martinelli. Cavaliere ha giocato in C con Martina, Andria, Monopoli, Barletta, l’Aquila, ma pure in D con Jesina, Castelfidardo, Maceratese, Recanatese e Santegidiese. Rimane una sola squadra a punteggio pieno dopo tre giornate, il, al comando del gruppo D. Tre invece le formazioni che hanno sempre perso: sono il Monsano nel girone C e Osimo Stazione Five e Palombina Vecchia nel D.