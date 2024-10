VIDEO | Dissesto idrogeologico e manutenzione fiumi, FdI: "Soldi mai spesi in modo adeguato" (Di martedì 8 ottobre 2024) A Ponte Alto, luogo che tutti i modenesi conoscono soprattutto in caso di forti piogge e piene dei fiumi, si sono dati appuntamento i vertici di Fratelli d’Italia per porre l'attenzione su un tema tanto caro quanto attuale in un territorio come quello modenese e più in generale emiliano-romagnolo Modenatoday.it - VIDEO | Dissesto idrogeologico e manutenzione fiumi, FdI: "Soldi mai spesi in modo adeguato" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A Ponte Alto, luogo che tutti i modenesi conoscono soprattutto in caso di forti piogge e piene dei, si sono dati appuntamento i vertici di Fratelli d’Italia per porre l'attenzione su un tema tanto caro quanto attuale in un territorio come quello modenese e più in generale emiliano-romagnolo

Nubifragio a Cannes - la città allagata dopo le forti piogge : strade trasformate in fiumi - traffico in tilt e auto semisommerse – Video - Le strade, come mostrano alcuni video diffusi sui social, si sono trasformate in fiumi: secondo il meteo francese, sarebbero scesi ventisei millimetri di pioggia in un’ora, diciotto dei quali in appena dodici minuti. Un violento nubifragio ha colpito la Costa Azzurra, creando disagi e allagamenti ... (Ilfattoquotidiano.it)

Nubifragio nel Livornese - nella zona dei vini di Bolgheri strade trasformate in fiumi di fango – Video - In particolare a Bolgheri, frazione di Castagneto Carducci, famosa per la produzione di vino, le strade si sono letteralmente trasformate in fiumi di fango. Preoccupazione quindi per l’uva ancora da raccogliere in vista della vendemmia. . Forti piogge nel Livornese hanno creato disagi. Ecco le ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mario Tozzi tifa per l’apocalisse climatica : “Lasciate sfogare i fiumi - l’uomo deve farsi da parte” (video) - “È bene ribadirlo: queste nuove perturbazioni a carattere violento dipendono dalla attuale crisi climatica. Argini, briglie, muri non servono. Le soluzioni che si trovano sono solo opere, ma la risposta è maggiore natura. Più natura significa sicurezza”@OfficialTozzi ospite a ... (Secoloditalia.it)