Iltempo.it - Via al Vigna Ada Wine Festival

(Di martedì 8 ottobre 2024) L'Associazione di Promozione Sociale Park Fest è lieta di annunciare il ritorno delAdaper la sua terza edizione. Dal 11 al 13 Ottobre 2024, presso l'affascinante Forte Antenne, Via del Forte Antenne, 12, 00199 Roma RM, ilsi conferma come un evento leader nella promozione del vino naturale in una versione ancora più festosa a fine vendemmia. Il, grazie all'Associazione di Promozione Sociale Park Fest, darà voce ai viticoltori e alle viticoltrici che, con dedizione e rispetto per la natura, producono vini di qualità eccezionale. Sarà un momento di incontro in cui i produttori potranno raccontare di sé, del proprio approccio alla viticoltura naturale e della filosofia che guida il loro lavoro. Questi dialoghi saranno un'opportunità unica per gli ospiti di approfondire la conoscenza del vino naturale, direttamente dalle voci di chi lo produce.