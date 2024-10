Ue, Orban: “Nostra presidenza catalizzatore del cambiamento” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premier ungherese Viktor Orban è intervenuto in conferenza stampa al Parlamento europeo a Strasburgo. “Abbiamo minacce di migrazione e l’Europa sta perdendo costantemente competitività globale. Questa è la situazione in cui la presidenza ungherese deve svolgere il suo lavoro. In momenti come questo è nostro dovere mostrare al Parlamento europeo ciò che l’Ungheria sta proponendo in questa situazione, e la posizione ungherese è che queste soluzioni possono essere superate solo se cambiamo. Quindi l’Unione europea deve cambiare, e il lavoro della Nostra presidenza sarà quello di essere un catalizzatore per questo tipo di cambiamento. Questo è ciò che desideriamo”, ha affermato Orban. Lapresse.it - Ue, Orban: “Nostra presidenza catalizzatore del cambiamento” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premier ungherese Viktorè intervenuto in conferenza stampa al Parlamento europeo a Strasburgo. “Abbiamo minacce di migrazione e l’Europa sta perdendo costantemente competitività globale. Questa è la situazione in cui laungherese deve svolgere il suo lavoro. In momenti come questo è nostro dovere mostrare al Parlamento europeo ciò che l’Ungheria sta proponendo in questa situazione, e la posizione ungherese è che queste soluzioni possono essere superate solo se cambiamo. Quindi l’Unione europea deve cambiare, e il lavoro dellasarà quello di essere unper questo tipo di. Questo è ciò che desideriamo”, ha affermato

Tajani : "Non confondere presidenza ungherese Ue con Orban" - La presidenza è ungherese, non di Orban. "Per essere chiari ho detto che noi, prendendo le distanze dalle iniziative di Orban, non dobbiamo confondere l'istituzione con il governo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione presso le Commissioni riunite Esteri di Camera ... (Liberoquotidiano.it)

Stop alla vicepresidenza dei Patrioti : ora Vannacci è impresentabile anche per Le Pen e Orbán - Anticipato dal Rassemblement National: il partito di Marine Le Pen aveva subito espresso le sue perplessità riguardo il generale. Ora Vannacci è ritenuto impresentabile anche dall’estrema destra di Le Pen e Orbán. «I Patrioti sono un partito in ristrutturazione, magari non farò il vicepresidente ma ... (Open.online)