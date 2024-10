Ucraina, in agenda Zelensky visita da Meloni giovedì: tappa a Roma in stand-by per Ramstein (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe essere a Roma giovedì, in visita a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uso del condizionale è d'obbligo, perché la visita sarebbe legata a doppio filo al vertice di Ramstein, in programma sabato nella base Nato in Germania, dove numerosi capi L'articolo Ucraina, in agenda Zelensky visita da Meloni giovedì: tappa a Roma in stand-by per Ramstein proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente ucraino Volodymyrdovrebbe essere a, ina Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia. L'uso del condizionale è d'obbligo, perché lasarebbe legata a doppio filo al vertice di, in programma sabato nella base Nato in Germania, dove numerosi capi L'articolo, indain-by perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

