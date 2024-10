Tah come David, occasione a zero per l’Inter che anticipa il calciomercato (Di martedì 8 ottobre 2024) l’Inter continua a pianificare il futuro e sta monitorando con attenzione il calciomercato, con i giocatori in scadenza di contratto per il 2024. Tra i nomi più caldi dopo Jonathan David, anche Jonathan Tah. NUOVA occasione – l’Inter guarda al mercato dei difensori in vista della prossima stagione e tra i nomi che stanno emergendo con forza c’è quello di Jonathan Tah, possente centrale del Bayer Leverkusen. Il tedesco, classe 1996, ha recentemente confermato la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club tedesco, diventando così un’opzione appetibile per diverse squadre a parametro zero nell’estate 2024. Inter-news.it - Tah come David, occasione a zero per l’Inter che anticipa il calciomercato Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024)continua a pianificare il futuro e sta monitorando con attenzione il, con i giocatori in scadenza di contratto per il 2024. Tra i nomi più caldi dopo Jonathan, anche Jonathan Tah. NUOVAguarda al mercato dei difensori in vista della prossima stagione e tra i nomi che stanno emergendo con forza c’è quello di Jonathan Tah, possente centrale del Bayer Leverkusen. Il tedesco, classe 1996, ha recentemente confermato la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club tedesco, diventando così un’opzione appetibile per diverse squadre a parametronell’estate 2024.

