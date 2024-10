Butac.it - Stramezzi (e non solo) a Napoli

(Di martedì 8 ottobre 2024) Qualche giorno fa un nostro lettore ci ha segnalato questo post su X che mostra una breve intervista al dottor. La ragione è presto detta: la marea di imprecisioni che riesce a mettere in fila in due minuti. Qualcuno di voi ricorderà bene il personaggio, purtroppo circolato anche in televisione, dato che gli abbiamo dedicato un’apposita sezione. Le imprecisioni suddette sono in particolare quelle relative al virus SARS-CoV-2, alla malattia associata COVID-19 e alla pandemia vissuta da tutti noi tutti fino a poco tempo fa. Sulle varie questioni potete comodamente sfogliare le centinaia di articoli scritti da BUTAC sul tema, oppure, per chi volesse concentrarsi solamente su quanto detto dal dentista in questo video: No, il COVID non è mai stato “meno di un’influenza”.