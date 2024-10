Dilei.it - Sonia Bruganelli è zia: è nata la figlia di Claudia Ruggeri

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Fiocco rosa nella famiglia die Paolo Bonolis: èla primadi, soubrette nota ai più per il ruolo di Missin Avanti un altro. La showgirl ha annunciato sui social la nascita della bambina avuta da Marco, fratello della concorrente di Ballando con le Stelle. Un annuncio che è stato sommerso di auguri e felicitazioni da parte di follower e amici e colleghi Vip.mamma: è lala primadella soubrette “Sei l’amore di mamma e papà”, ha scrittosu Instagram, dove ha postato uno scatto della manina della piccola avuta dal marito Marco. Per il momento non è stato rivelato il nome della neo. Per la coppia si tratta della prima erede:compirà 41 anni il prossimo 22 ottobre.