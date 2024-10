Oasport.it - Sci alpino, Marcel Hirscher incerto sul rientro: “A Soelden solo se sarò nella condizione giusta”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sta per concretizzarsi un attesissimo ritornoCoppa del Mondo di scistagione 2024-2025 tornerà nel Circo Biancodopo cinque anni dal suo ritiro. L’austriaco, vincitore di otto sfere di cristallo, gareggerà sotto i colori dell’Olanda, la nazionalità della madre. Non sarà l’unico ritorno: infatti rientrerà anche Lucas Braathen che gareggerà invece per il Brasile.si sta allenando in questi giorni per cercare di cominciare la stagione già dall’opening didi fine mese proprio sul Rettenbach, che ospiterà come sempre la prima gara della stagione. Allenamenti che vanno avanti spediti con il padre Ferdinand dopo una bronchite che aveva rallentato la preparazione.