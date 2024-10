Rapinano un negozio e feriscono il titolare con un coccio di bottiglia, preso uno dei ladri (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella serata di venerdì scorso, alle ore 22.30 circa, un minimarket in zona Musicisti è stato teatro di una rapina. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia a seguito dell'intervento, due sono entrati nel negozio e mentre uno dei due asportava il registratore di cassa per poi darsi alla fuga Modenatoday.it - Rapinano un negozio e feriscono il titolare con un coccio di bottiglia, preso uno dei ladri Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella serata di venerdì scorso, alle ore 22.30 circa, un minimarket in zona Musicisti è stato teatro di una rapina. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia a seguito dell'intervento, due sono entrati nele mentre uno dei due asportava il registratore di cassa per poi darsi alla fuga

Modena, marocchino ubriaco rapina negozio e colpisce con cocci di vetro il titolare - La polizia di Modena ha arrestato un marocchino di 37 anni per rapina aggravata in concorso in un esercizio commerciale. Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì scorso, alle 22.30 circa, in un ... (lapressa.it)

Furti negli appartamenti, boom di casi a Marano: vittime terrorizzate - Trentasei ore di terrore per i residenti di Marano. I ladri d'appartamento hanno fatto irruzione in tanti punti della città: dal centro a via San Rocco, da via Panoramica alla ... (ilmattino.it)

Taranto, aggredisce il commesso dopo aver nascosto cosmetici nelle tasche dei pantaloni: arrestato 34enne - TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di Taranto presunto responsabile del reato di rapina impropria. Un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto all’interno di un negozio gestito ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)