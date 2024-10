Zon.it - Pontecagnano Faiano, inaugurazione del Polo della Salute: un nuovo traguardo per il benessere della comunità

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il 10 ottobre 2024 alle ore 10:00 si svolgerà l’apertura del, situato in Via Picentia 28 a Sant’Antonio, di fronte alla Farmacia Comunale. Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha dichiarato che “si tratta di un momento importante per la nostra, fruttocollaborazione tra il Comune die l’ASL Salerno”. Ilnon sarà solo la sedeGuardia Medica, ma diventerà un vero e proprio punto di riferimento per la prevenzione, la formazione e il supporto psicologico. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla neuropsichiatria infantile, un tema di crescente importanza, soprattutto considerando che il 10 ottobre si celebra la Giornata MondialeMentale.