Milano Wine Week dall’alto (Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, Milano ti invita a vivere un'esperienza indimenticabile dalla cima della Torre Branca, uno dei luoghi più suggestivi della città. Immergiti nell'incantevole panorama milanese e lasciati affascinare dalla vista mozzafiato che si estende fino al JustMe.Questo iconico punto di Milanotoday.it - Milano Wine Week dall’alto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre,ti invita a vivere un'esperienza indimenticabile dalla cima della Torre Branca, uno dei luoghi più suggestivi della città. Immergiti nell'incantevole panorama milanese e lasciati affascinare dalla vista mozzafiato che si estende fino al JustMe.Questo iconico punto di

Red Party per la Milano Wine Week - Milano si veste di rosso in occasione della Milano Wine Week con un evento esclusivo: il Red Party. Un aperitivo sofisticato in una galleria d'arte a pochi passi dal Duomo, dove vino, arte e musica si fondono per creare una serata unica e indimenticabile. L'evento inizia con un raffinato... (Milanotoday.it)

Flor. | born to be wine – Milano - . AMBIENTE Situata alle spalle della Basilica di Sant’Eustorgio, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, è annunciata da un ampio cortile che è sicuramente la parte più suggestiva dell’intero spazio, soprattutto in estate. 2024 – www. | born to be wine Via Vigevano, 6 – 20144 Milano Tel. ... (Secoloditalia.it)

Milano in un calice per la Milano Wine Week - Con un’attenzione particolare alla formazione, l’evento raddoppia il numero di sommelier coinvolti nella Guida Wine List Italia, passando da 50 a 100 professionisti dell’alta ristorazione. Il presidente Federico Gordini ha orchestrato un programma che mira dritto al cuore delle sfide contemporanee ... (Nonewsmagazine.com)