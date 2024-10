Meteo, prorogata l'allerta "gialla" per piene dei fiumi e vento (Di martedì 8 ottobre 2024) prorogata l'allerta Meteo gialla per piene dei fiumi e per vento che è valida anche nella provincia di Forlì-Cesena. L'allerta è valida dalla mezzanotte del 9 ottobre.Si legge nell'avviso: "Per la giornata di mercoledì 9 ottobre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da Cesenatoday.it - Meteo, prorogata l'allerta "gialla" per piene dei fiumi e vento Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)l'perdeie perche è valida anche nella provincia di Forlì-Cesena. L'è valida dalla mezzanotte del 9 ottobre.Si legge nell'avviso: "Per la giornata di mercoledì 9 ottobre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da

Prorogata fino a domani l’allerta meteo in Campania per temporali - La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo in Campania di colore Giallo per temporali fino alle 16 di domani, martedì […]. La vigente allerta meteo in Campania di colore Giallo per temporali è stata prorogata dalla ... (2anews.it)

Meteo : prorogata fino a domani allerta gialla in Campania per temporali - Le zone interessate, in dettaglio, sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). it. Prestare attenzione al rischio idrogeologico: saranno ... (Ildenaro.it)

Prorogata l’allerta meteo gialla : in Campania ancora temporali intensi - La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo di colore Giallo fino alle 16 di martedì 24 settembre, in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale. Le zone maggiormente interessate sono: Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana... (Salernotoday.it)