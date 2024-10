Lapresse.it - Medioriente, missili di Hezbollah su postazioni militari nel nord di Israele

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non si ferma il conflitto inall’indomani del primo anniversario dell’attacco di Hamas indel 7 ottobre 2023. Nella serata di ieri, lunedì, razzi didal Libano che hanno preso di mira una base dell’intelligence dell’Idf hanno fatto scattare le sirene d’allarme anche a Tel Aviv. In mattinata lo Stato ebraico ha comunicato che uno dei suoi soldati è rimasto ucciso durante combattimenti neldi Gaza. Ecco tutte le notizie dalla guerra IN AGGIORNAMENTO 06:30 Idf: un soldato ucciso e uno ferito neldi Gaza Un soldato dell’IDF è stato ucciso mentre un altro è rimasto gravemente ferito durante i combattimenti neldi Gaza. Lo riporta The Times of Israel. A morire è stato il sergente Noam Israel Abdu, 20 anni, del 17esimo battaglione della Brigata Bislamach, di Kadima-Zoran.