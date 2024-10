Lucarelli azzanna la ‘vittima’ Bruganelli: “Usa la tecnica dei peggiori influencer” (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. E questo c’era forse da aspettarselo. A sorprendere è come la concorrente di Ballando con le Stelle diventi improvvisamente ciò che da opinionista nei reality condannava ed attaccava, in maniera talvolta anche feroce: la vittima. Ruolo che tra l’altro non le si addice. La protesta di Sonia Bruganelli La Bruganelli, ospite a La Vita in Diretta, se l’è presa con la giurata, dopo il confronto di sabato sera, poiché – udite, udite – essendo madre andrebbe trattata con i guanti: Io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, per cui sono una madre, mi sono messa in gioco e va bene Quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito. Ed è stato il motivo per cui ho perso completamente la brocca. Davidemaggio.it - Lucarelli azzanna la ‘vittima’ Bruganelli: “Usa la tecnica dei peggiori influencer” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ scontro tra Selvaggiae Sonia. E questo c’era forse da aspettarselo. A sorprendere è come la concorrente di Ballando con le Stelle diventi improvvisamente ciò che da opinionista nei reality condannava ed attaccava, in maniera talvolta anche feroce: la vittima. Ruolo che tra l’altro non le si addice. La protesta di SoniaLa, ospite a La Vita in Diretta, se l’è presa con la giurata, dopo il confronto di sabato sera, poiché – udite, udite – essendo madre andrebbe trattata con i guanti: Io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, per cui sono una madre, mi sono messa in gioco e va bene Quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito. Ed è stato il motivo per cui ho perso completamente la brocca.

